Najvažnije:

Nekoliko sati nakon što je u Libanu počelo desetodnevno primirje, libanska vojska je optužila Izrael za kršenje primirja.

Premijer Benjamin Netanjahu je ranije rekao da se izraelske snage neće povući sa položaja u južnom Libanu, a Hezbolah, koji podržava Iran, upozorio je da će prekinuti vatru samo ako izraelski napadi prestanu.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi sastanak u Beloj kući između Izraela i Libana mogao da se održi u roku od dve nedelje. Sukob sa Hezbolahom je bio ključna tačka spoticanja u pregovorima o ratu sa Iranom.

Tramp je takođe izrazio uverenje da će uskoro doći do sporazuma sa Teheranom, rekavši da bi razgovori mogli da se održe ovog vikenda.

Lideri Velike Britanije i Francuske biće danas domaćini virtuelnog sastanka svetskih lidera iz 40 zemalja kako bi razgovarali o naporima za ponovno otvaranje vitalne trgovinske tačke.

Tramp: Iran je pristao na sve, uklonićemo obogaćeni uranijum

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran "pristao na sve", i da će sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje će iz te zemlje ukloniti obogaćeni uranijum.

Tramp je u telefonskom intervjuu za CBS kazao da to neće uključivati slanje američkih kopnenih trupa.

"Ne. Nema trupa. Ići ćemo dole i uzeti ga sa njima, a onda ćemo ga poneti. Uzimaćemo ga zajedno jer ćemo do tada imati sporazum i nema potrebe za borbom kada postoji sporazum. Lepo, zar ne? To je bolje. Uradili bismo to na drugi način da smo morali", rekao je Tramp.

On je istakao da će obogaćeni uranijum iz Irana biti dopremljen u SAD.

"Naš narod, zajedno sa Irancima, radiće zajedno da ga uzme. A onda ćemo ga odneti u Sjedinjene Države", rekao je Tramp.

Dodao je da je Iran pristao da prestane da podržava posredničke militantne grupe, poput Hezbolaha u Libanu i Hamasa u Gazi.

Tramp je rekao i da će se predstavnici dve zemlje sastati tokom predstojećeg vikenda i da će SAD nastaviti svoju blokadu iranskih luka "dok se to ne završi".

Američki predsednik je za Blumberg rekao da je Iran pristao da obustavi svoj nuklearni program na neodređeno vreme.

On je u telefonskoj izjavi rekao je da je sporazum o okončanju rata u Iranu uglavnom završen i ponovio je da će se razgovori o trajnom sporazumu "verovatno" održati ovog vikenda.

"Većina glavnih tačaka je završena. Ići će prilično brzo", rekao je Tramp.

Tramp je dodao da Iran neće dobiti nikakva zamrznuta sredstva od SAD.

"Mi ćemo to zajedno obaviti. Ućićemo zajedno sa Iranom, lepo i polako, spustićemo se dole i početi da iskopavamo uranijum pomoću teških mašina. Odnećemo ga zatim u SAD", rekao je Tramp, koji je upotrebio izraz "nuklearna prašina" i dodao da će biti uzeta iz Irana "veoma skoro".

"Nuklearna prašina" je izraz koji Tramp koristi kako bi opisao ono za šta smatra da je preostalo u iranskim nuklearnim postrojenjima nakon što su ih u junu prošle godine bombardovali SAD i Izrael.

(Reuters)

Tramp: SAD zabranile Izraelu bombardovanje Libana; Netanjahu: Nismo završili sa Hezbolahom

Izrael neće više bombardovati Liban, jer su mu SAD to zabranile, izjavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Dodao je, takođe, da postignuti dogovor "ni na koji način ne zavisi od Libana, ali će SAD, odvojeno, sarađivati sa Libanom i rešavati situaciju sa Hezbolahom na odgovarajući način".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, nekoliko minuta kasnije, međutim, objavio je da Izrael još uvek nije završio sa libanskom grupom Hezbolah.

Istakao je, ipak, da je Izrael pristao na privremeni prekid vatre u Libanu na zahtev Trampa.

(Reuters, Guardian)

Ribari spasili pripadnike iranske PVO

Hrabri ribari iz provincije Bušer prepričavaju svoju priču o tome kako su plovili 8-9 sati kroz otvoreno more prema ostrvu Farsi u Persijskom zalivu, kako bi spasili desetine iranskih pripadnika protivvazdušne odbrane koji su teško ranjeni u američkim napadima na ostrvo, prenosi Middle East Spectator (MES).

Ribari su ignorisali višestruka upozorenja brodova američke mornarice i američkog vazduhoplovstva, koje su pretile da će napasti njihove čamce.

"Avion C-130 je pao sa prvim hicem"

Načelnik iranske vojske Amir Hatami rekao je da su iranske snage iz zasede napale američke trupe u Isfahanu i oborile avion C-130 tokom nedavnog rata protiv Irana.

Hatami je rekao da su iranske obaveštajne jedinice bile spremne za američku "helikoptersku" misiju.

Izrael već prekršio primirje?



Libanska vojska je rano jutros saopštila da su Izraelske odbrambene snage (IDF) već više puta prekršile primirje između Libana i Izraela koje je stupilo na snagu sinoć u 23 časa.

Francuska spremna da pošalje minolovce u Ormuski moreuz



Evropske zemlje, uključujući Belgiju, Holandiju i Francusku, imaju kapacitete za deminiranje i mogu da doprinesu obezbeđivanju slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz, izjavila je francuska ministarka odbrane Katrin Votren.

Votren je navela da bi evropske države mogle da obezbede i podršku u vidu pratnje brodova i operacija za siguran prolaz kroz moreuz, naglašavajući da bi takve aktivnosti bile isključivo "defanzivne" prirode.

Kako je rekla, tema će biti razmatrana danas na sastanku u Parizu na kojem učestvuje oko 40 zemalja, prenose mediji.



"Ne smemo da zaboravimo prekid vatre. Naprotiv, moramo da učinimo sve da osiguramo da se on poštuje... Situacija u Libanu je apsolutno dramatična, i to mislim iskreno", navela je Votren na mreži Iks.



Ona je naglasila da niko ne može da dovede u pitanje odnos između Francuske i Libana, jer postoje "zajednička istorija i partnerstvo koje ništa ne može da izbriše".



CENTCOM objavio snimak iz Ormuskog moreuza



Američka vojna komanda CENTCOM objavila je snimak iz Omanskog zaliva na kojem se vidi vojni helikopter koji prati trgovački brod tokom sprovođenja pomorske blokade.

Prekid vatre između Izraela i Libana stupio na snagu

Desetodnevni sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je ranije najavio američki predsednik Donald Tramp, stupio je na snagu iu četvrtak uveče. Libanski predsednik Žozef Aun pozdravio je ovaj sporazum, dok ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao "istorijskom" prilikom za mir.

Hezbolah, koji podržava Iran i koji kaže da će se pridržavati sporazuma - uz uslove - nastavio je da razmenjuje udare sa izraelskim snagama uoči prekida vatre, preneo je BBC.

IDF je, piše Tajms of Izrael, saopštio da je i dalje "u stanju visoke pripravnosti". U proteklom danu IDF je pogodio više od 380 meta Hezbolaha. Među metama su bili operativci Hezbolaha, komandni centri i nekoliko raketnih bacača koji se koriste u napadima na Izrael.

Tramp: Iran prihvatio da neće posedovati nuklearno oružje preko 20 godina

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran prihvatio da neće posedovati nuklearno oružje u periodu dužem od 20 godina. Tramp je novinarima ispred Bele kuće rekao da je dogovor sa Iranom "veoma blizu" i da bi trebalo da bude dobar sporazum bez nuklearnog oružja, prenosi BBC. On je istakao da postoji "veoma snažan stav" prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje ni posle tog perioda, dodajući da zapravo ne postoji vremensko ograničenje od 20 godina. "Hajde da budemo iskreni, ne postoji ograničenje na 20 godina", naglasio je Tramp.

Hezbolah: Prisustvo izraelskih trupa u Libanu dalo bi libanskom narodu pravo na otpor

Libanska militantna grupa Hezbolah saopštila je danas da nijedan prekid vatre ne sme da omogući Izraelu slobodu kretanja unutar Libana i da bi prisustvo izraelskih trupa na libanskoj teritoriji dalo Libanu i njegovom narodu "pravo na otpor".

U prvom komentaru na najavljeno primirje između Izraela i Libana, saveznik Hezbolaha i predsednik libanskog parlamenta Nabih Beri pozvao je Libance da "odlože povratak u svoje gradove i sela dok situacija ne postane jasnija, u skladu sa sporazumom o primirju", prenosi Rojters.

Poslanik iz redova libanske militantne grupe Hezbolah Hasan Fadlalah izjavio je prethodno da je ta grupa obaveštena o "mogućem kratkoročnom primirju" koje bi moglo da počne večeras, a da im je informaciju preneo iranski ambasador u Bejrutu.

