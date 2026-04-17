Beograd i Srbija pamte još uvek stravičnu nesreću koja se dogodila pre skoro 20 godina i predstavlja jedan od najjezivijih slučajeva koji su se dogodili kod nas. Beogradski Zoo vrt predstavlja jednu od najlepših i najdržaih atrakcija u gradu, ali leta 2007.godine bio je poprište jedne od najstrašnijih scena - u kavezu sa medvedima pronađeno je gotovo pojedeno telo mladića.

Avgusta 2007.godine čuvari zoološkog vrta u ranim jutarnjim satima pronašli su telo Branka J. (23) iz Beograda u kavezu tibetanskih medveda orgličara. Nesrećnom mladiću su bila je povređena lobanja, dok su lice, stomak i stopala izgriženi i gotovo pojedeni.

Kako je tada pisao Blic.rs, po kavezu je bila razbacana garderoba, koja nije bila mnogo poderana, dva mobilna telefona i novčanik sa dokumentima. Čuvari su pronašli i kamenice i prazne limenke piva, a navodilo se da je pao u kavez sa kalemegdanske tvrđave.

- Obišao sam muflone, jelene, foke, bebi vrt i nisam gledao medvede. Da se nešto događalo, ostale životinje bi reagovale i čula bi se rika. U 7 sati, kada su došli dnevni čuvari, otišao sam do kaveza s medvedima i zatekao stravičan prizor! Još mi je pred očima. Majka ga je verovatno čekala na doručku. Imali smo ranije neke incidente, ali nikada ovako nešto - ispričao je za „Blic“ tada direktor a sada pokojni Vuk Bojović.

Rezultati istrage su tada pokazali da je reč o nesrećnom slučaju i da je mladić slučajno pao sa zida među medvede, a u njegovoj krvi je pronađeno prisustvo alkohola i kanabisa.

Mladić je bio posetilac jednog festivala koji se održavao na tvrđavi, a istraga je pokazala da je nažalost bio živ kada je pao u kavez.

Ova tragedija predstavlja jedan od najtužnijih i najtrašnijih slučajeva u prestonici u prethodnih nekoliko decenija.

