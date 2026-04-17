Pevačica Edita Aradinović nalazi se u drugom stanju, a sada je donela odluku da se na neko vreme povuče iz medija.

Oglasila se putem društvenih mreža i objasnila da joj je trenutno potreban mir.

Iako ima zakazane nastupe, Edita je zamolila za razumevanje:

- Što se intervjua i medijskih pojavljivanja tiče, nadam se da imate razumevanja, ovde pravim pauzu. Imam još tri nastupa, nakon čega mi sledi odmor.Trenutno nisam u stanju da se dodatno medijski eksponiram i volela bih da to ispoštujete - poručila je Edita.

Podsetimo, tokom nastupa trudne pevačice, koji je usledio nakon koncerta Dženana Lončarevića, došlo je do ozbiljnog incidenta koji je izazvao paniku među stotinama posetilaca. Suzavac je prekinuo nastup, nakon čega je nastao opšti haos.

