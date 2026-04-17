Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je izazvao buru reakcija i otvorio novu političku polemiku u Srbiji.

Na Instagram profilima pojedinih evroparlamentaraca objavljen je video koji su mnogi ocenili kao krajnje uvredljiv.

Na snimku vide predstavnici Zeleno-levog fronta i evropskih Zelenih, među kojima su Biljana Đorđević i Vula Ceci, predstavljaju građane Srbije na ponižavajući način.

Konkretno, video prikazuje situaciju u kojoj se psu šutira lopta, uz poruku da to simbolično predstavlja građane Srbije, što je izazvalo ogorčenje i brojne osude na društvenim mrežama.

Na ovaj sporni snimak osvrnula se i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić tokom konferencije za medije, iznoseći oštre kritike.

– Još jedna važna stvar. Pogledajte klip koji je objavila Biljana Đorđević i gospođa Ceci, pogledajte kako oni vide građane Srbije. Pogledate, tako što kažu "kako će da završi režim Aleksandra Vučića" oni bace lopticu, a pas uzme lopticu i ode. Za njih su građani Srbije psi. Psi koje možeš da treniraš. Tako bi oni sutra vodili Srbiju. Kao građane koje možeš da treniraš i tretirali bi građane ništa više nego prosečnog psa. Sve se smeju i sprdaju i sve im je to slatko. Toliko o tome koji su stepen nepoštovanja oni danas pokazali prema ovom narodu ovoj zemlji... – izjavila je Brnabić.