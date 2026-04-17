U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini, uhapsili su J. A. (40) iz Beograda, T. M. (57) iz Čačka, S. R. (41) iz Bačke Topole, N. S. (33) iz Pančeva i J. M. (52) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo falsifikovanje isprave, kao i V. N. (66) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila isto krivično delo u pomaganju.

J. A. je, kako se sumnja, od decembra 2021. do sredine marta 2023. godine, nabavila lažne javne isprave, tj. Uverenja o stečenom visokom obrazovanju i Uverenja o položenim ispitima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na zahtev i za potrebe T. M., S. R., N. S. i J. M., a radi dalje upotrebe, iako one navedenu visokoškolsku ustanovu nikada nisu pohađale.

Sumnja se da je V. N. pomagala T. M. u izvršenju krivičnog dela.

J. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu za falsifikovanje isprave, biti privedena nadležnom tužilaštvu, dok su ostale osumnjičene, uz krivičnu prijavu, privedene tužiocu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

