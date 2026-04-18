Modna kreatorka Melina Galić sreću je našla kraj bogatog biznismena, Engleza, sa kojim živi u Monaku, a koji je samo dve godine mlađi od bivšeg supruga Harisa Džinovića.

Iako je Melinin verenik sad glavna tema u domaćim medijima, ipak je razvod od pevača bio i ostao mnogo interesantniji za javnost, a tada su se i mnoge javne ličnosti podelile u dva tabora: Jedni su bili na strani Meline Galić, drugi su smatrali da je Džinović stvarno "samo davao", a nije dobijao ništa za uzvrat.

– U timu sam koji navija za Harisa Džinovića. Jako mi ga je žao, jer je ružno sve ovo što je Melina uradila. Mi to znamo od pre, iz salona u koji je dolazila. Baš je bila grozna, naveliko je pričala šta radi. Svima se hvalila, bili smo u šoku. Baš grozno, komentarisala sam to i sa drugaricama i sa Đoletom. Htela sam da kažem Harisu, ali mi Đole nije dao, rekao mi je da se ne mešam – ispričala je Vesna Đogani.

Potom je otkrila da li smatra da su godine bile problem u njihovom odnosu.

- Razlika u godinama nije problem. Kada nekoga volite, to ne bi trebalo da vam smeta. Trebalo bi da rastete i sazrevate zajedno kroz vreme - izjavila je supruga Đoleta Đoganija za Blic.

- Ovde je porodica rasturena bez ikakvog razloga, nisam doprineo razbijanju porodice. Nije meni žao novca, meni je žao nepoštovanja, nezahvalnosti, žao mi je izdaje, prodaje – ispričao je Haris posle ročišta za Hype televiziju.

-Tek sad sam saznao za njene prevare, koje su trajale godinama, nisam obraćao pažnju na to, sumnjao sam, ali nisam ispitivao, nisam slao ljude da je prate. Kad žena sama izlazi, na nju svi „skaču” - zaključio je tada folker.

