Danas je najradnosniji dan u porodici Ražnatović. Sin boksera Veljka Ražnatovića, Krstan, slavi treći rođendan, a tata ove godine nažalost neće prisustvovati proslavi zbog sportskih obaveza u Rusiji. Upravo iz daleke Rusije Veljko je objavio fotografiju koja je duboko potresla sestru Anastasiju, te ju je i sama objavila na svom profilu.

U pitanju je izmontirana fotografija napravljena pomoću veštake inteligencije, a na kojoj se vidi Veljkov i Anastasijin tata, Željko Ražnatović Arkan, koji u naručju drži unuka Krstana.

Budući da je i dedi danas rođendan, kao i malom Krstanu, porodica sa posebnim emocijama proslavlja 17. april.

Da je preživeo napad u Interkontinentalu, davne 2000. godine, Arkan bi danas napunio 74 godine.

