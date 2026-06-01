Kopnene snage IRGC pokrenule napade na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu - stacionirale se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronovima. Danas hitna sednica SB UN o Libanu, koju je tražila Francuska.

Iranska protivbrodska morska mina blizu Omana u Ormuskom moreuzu

Tramp: Moj sporazum jasno navodi da Teheran neće imati nuklearno oružje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje.

"Si-En-En je danas rutinski naveo da moj nuklearni sporazum sa Iranom ne govori o nuklearnom oružju, dok je zapravo u njemu jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Predsednik SAD je dodao da se "zatim nastavlja, veoma detaljno i sa velikim detaljima, s raspravom o raznim drugim aspektima nuklearnog oružja".

"U stvari, o tome se radi u većem delu sporazuma", precizirao je Tramp.

(Tanjug)

Odgovor SAD na obaranje drona - ciljani napadi na iranske radarske i komandne centre Irana

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm.

"Ovi ciljani odbrambeni udari izvedeni su u subotu i nedelju kao odgovor na agresivne iranske akcije, koje su uključivale obaranje američkog drona MQ-1 koji je leteo iznad međunarodnih voda. Američki lovci su brzo reagovali i uništili iranske sisteme protivvazdušne odbrane, zemaljsku kontrolnu stanicu i dva drona za jednosmerni napad koji su predstavljali jasnu pretnju brodovima koji plove regionalnim vodama", navodi se u objavi Centralne komande na mreži Iks.

Kako se navodi, nijedan američki vojnik nije povređen.

Američka Centralna komanda je najavila da će nastaviti da štiti američke snage i interese kao odgovor na neopravdanu iransku agresiju tokom aktuelnog primirja.

Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), navodeći da su vazduhoplovne snage IRGC napale vazduhoplovnu bazu korišćenu u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik.

(Tanjug)

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas održava hitnu sednicu o Libanu

Francuski mediji javljaju da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas održati hitnu sednicu o Libanu, na zahtev šefa diplomatije Francuske Žan-Noel Baroa, koji je poručio da izraelske vojne operacije i sve dublju okupaciju libanske teritorije – “ništa ne može da opravda“