Snažno nevreme koje je danas zahvatilo pojedine delove Srbije donelo je velike količine kiše, a među gradovima koji su se našli na udaru bio je i Kragujevac.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz naselja Pivara na kojem se vidi kako su pojedine ulice pod vodom, dok se automobili otežano kreću kroz poplavljene delove kolovoza.

Autor snimka u opisu je naveo: „Trenutno na Pivari: Venecija na kragujevački način“, aludirajući na količinu vode koja se zadržala na ulicama nakon pljuska.

Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Meteorolozi upozoravaju da su ponegde mogući i izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom.

Nevreme je napravilo haos u Trsteniku - građani su objavili dramatične snimke oluje, pogledajte ih OVDE.

Snažno nevreme pogodilo je Čačak, vetar nosio sve pred sobom.

Arilje je pogodio grad, pogledajte kako je nevreme tamo izgledalo.