Snažno nevreme koje je danas zahvatilo pojedine delove Srbije donelo je velike količine kiše, a među gradovima koji su se našli na udaru bio je i Kragujevac.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz naselja Pivara na kojem se vidi kako su pojedine ulice pod vodom, dok se automobili otežano kreću kroz poplavljene delove kolovoza.
Autor snimka u opisu je naveo: „Trenutno na Pivari: Venecija na kragujevački način“, aludirajući na količinu vode koja se zadržala na ulicama nakon pljuska.
Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.
Meteorolozi upozoravaju da su ponegde mogući i izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom.
