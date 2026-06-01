Tužna vest potresla je porodicu, prijatelje i brojne poštovaoce porodice Bešlić.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, nakon duge i teške bolesti preminula je Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića.

Vest o njenoj smrti rastužila je mnoge koji godinama prate život i karijeru jednog od najvoljenijih pevača na ovim prostorima.

Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od Sejde Bešlić, koja je decenijama bila važan oslonac svom suprugu.

Godinama je bila najveća podrška svom suprugu s kojim je provela gotovo ceo život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.

