Tužna vest potresla je porodicu, prijatelje i brojne poštovaoce porodice Bešlić.
Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, nakon duge i teške bolesti preminula je Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića.
Vest o njenoj smrti rastužila je mnoge koji godinama prate život i karijeru jednog od najvoljenijih pevača na ovim prostorima.
Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od Sejde Bešlić, koja je decenijama bila važan oslonac svom suprugu.
Godinama je bila najveća podrška svom suprugu s kojim je provela gotovo ceo život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.
