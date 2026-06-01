To se događa usled promenjenih globalnih okolnosti i rastućeg uticaja politika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, dok sve više raste pritisak da se, nakon dva neuspela referenduma, pokrene nova debata o mogućem članstvu u bloku.

Ajde je naveo da su se okolnosti značajno promenile od 1994. godine i da EU sada koristi instrumente koji ranije nisu bili aktivni.

"Ovaj ludi svet napolju, sa onim što se dešava sa Kinom i SAD, primorava EU da koristi alate iz kutije koji ranije nisu bili aktivni", rekao je on za Fajnenšel tajms, dodajući da se radi o trgovinskoj politici i carinskoj uniji u kojoj "ne žele" da budu.

Ajde je naveo da je "benigni svet", u kojem su održani prethodni referendumi 1972. i 1994. godine, zamenjen znatno nestabilnijim globalnim okruženjem, zbog čega Norveška mora realnije da sagleda svoj odnos sa EU.

"Rekli smo ne 1972. zbog ribe i ponovo 1994, uglavnom zbog ribe i poljoprivrede", rekao je norveški premijer, uz ocenu da su ta pitanja bila "toliko kontroverzna da su uništila brakove i porodice, ostavljajući Norvežane sa posttraumatskim poremećajem (PTSD)".

Norveška, iako deo jedinstvenog evropskog tržišta, ostaje van EU, a ribarstvo i poljoprivreda bili su ključni razlozi protivljenja članstvu na referendumima.

Morska hrana je posle nafte i gasa najveći izvozni sektor zemlje.

Šef norveške diplomatije je rekao i da norveško bogatstvo od nafte i gasa doprinosi osećaju ekonomske nezavisnosti, ali je dodao da bi, kada bi referendum bio sutra, glasao za EU, uz napomenu da to ne znači da je trenutak za njegovo raspisivanje.

Diplomate EU ocenjuju da su politike američkog predsednika Donalda Trampa doprinele jačanju svesti u Norveškoj o potencijalnim koristima članstva, od trgovine do bezbednosti i odbrane.

Norveška je članica NATO-a, ali u Oslu raste zabrinutost zbog američkih bezbednosnih garancija, kao i zbog geopolitičkih tenzija na Arktiku, uključujući budućnost Svalbarda.

Premijer Jonas Gar Stere ocenio je da bi eventualni ulazak Islanda u EU "ostavio utisak u Norveškoj", ali je naglasio da konačnu odluku donosi isključivo Norveška.