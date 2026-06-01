Mlada muzička zvezda Svetozar Igić ponovo je uspela da privuče ogromnu pažnju javnosti zbog skandala koji je obeležio snimanje njegovog novog spota.
Naime, tokom rada snimanja emotivne balade koja govori o muškarcu koji zbog prevare gubi ženu koju voli, na setu je došlo do prave drame koja je šokirala sve prisutne.
U glavnoj ulozi pojavljuje se aktuelna mis Srbije Simona Manojlović, a scena njihovog žestokog sukoba ostavila je ekipu bez teksta.
Prema scenariju, Simona otkriva da ju je pevač prevario, nakon čega u naletu besa prilazi Svetozaru i udara mu snažan šamar nasred seta.
- Bio sam neveran - peva Svetozar u refrenu nove pesme, a upravo ti stihovi bili su uvod u jednu od najburnijih scena koje je mladi pevač ikada snimio.
I dok fanovi ne prestaju da komentarišu njegov najprovokativniji spot do sada, društvene mreže već gore od spekulacija da između pevača i atraktivne misice postoji nešto više od obične glumačke hemije.
Da li je u pitanju samo dobra gluma ili su emocije zaista proradile pred kamerama, ostaje da vidimo.
