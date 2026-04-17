

I dan-danas niko nema objašenjenje šta se dogodila! Kineskinja iz Hongkonga primljena je u bolnicu tvrdeći da je izgubila memoriju nakon što je otišla u toalet. Naime, ona je patila od konstipacije i otežanog pražnjenja, zbog čega se previše napinjala.

- Žena iz Hongkonga je izjavila da je ostala bez memorije nakon stravične konstipacije. Ona je navodno izgubila 10 godina memorije nakon što je otišla u toalet. Sin je ispričao kako je patila od strašnog zatvora. Nakon što se olakšala u kupatilu, iznenada je shvatila da ima akutne probleme s pamćenjem - navodili su mediji te 2019. godine.

Narednih osam sati, čini se da se nije mogla da se seti ničega iz proteklih 10 godina, prema rečima njene porodice. Odvedena je u bolnicu gde je ostala jednu noć, ali joj se pamćenje vratilo do jutra. Lekari su pregledali ženu i zaključili da je njeno zdravlje, i fizičko i mentalno, u redu. Na kraju je puštena kući iz bolnice, ali se i dalje ne seća tih osam sati nakon što je posetila toalet.

Dok su se neki smejali i govorili da to nije moguće, neki lekari su se javljali i govorili da to nije nemoguće i da je reč o retkom stanju amnezije koja je pokrenuta zbog nedostatka kiseonika u mozgu usled napinjanja. Kažu da je su moguće nesvetice recimo kod starijih osoba zbog toga.

Neki čak smatraju da se to nije ni dogodilo, da je žena lagala, njen sin ili da je samo reč o urbanoj legendi. Neki celu situaciju povezuju i sa paranormalnim, ali svakako za sve ove godine je misterija šta se dogodilo sa ženom i kako je izgubila pamćenje. Da li je samo pala i izgubila pamćenje ili se dogodilo nešto treće. Neki smatraju da je pala i povredila se, a da se ne seća.

BONUS VIDEO