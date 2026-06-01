Pevačica Mina Kostić, primljena je na kliniku Laza Lazarević u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja.

Kako se saznje, postoji mogućnost da će zbog agresivnog ponašanja, Mina u ustanovi biti zadržana 30 dana.

- S obzirom da je policija odvela Minu u ustanovu i ona je bila agresivna, nju će sigurno zadržati mesec dana - naveo je za Telegraf izvor blizak pevačici, te dodao:

- Ona nije dobro psihički, a danas je prebacuju na odeljenje gde ce ležati - rekao je izvor blizak Mini Kostić.

Kasper stigao u Srbiju van sebe

Nakon incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen. Takođe, iako je došao u Beograd, on svoju verenicu neće moći odmah da poseti, ali će se, odmah uputiti na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

