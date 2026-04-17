Pevač Saša Katančić iznenada nas je napustio, a mnogi ga pamte po učešću u Zvezdama Granda, kao i u rijalitiju "Farma".

On je naime, tada bio u ekipi u kojoj je bila i pevačica Bojana Stamenov, ali Jasmina Medenica.

Takođe, takmičio se i u Pinkovim Zvezdama, svojevremeno.

Bio je među ljudima koji su imali veliku podršku, a po izlasku sa imanja, svi su pričali da se odlično pokazao.

Inače, Saša Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.

Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Zvezda Granda", a kasnije je okušao sreću i u "Pinkovim zvezdama".



Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.

Bio kum porodice koja je tragično nastradala

Ono što mnogi ne znaju, jeste da je Saša bio kum porodice koja je tragično nastradala 26. oktobra na Novom Beogradu, kada je vozač Audija naleteo na njih.

Saša Katančić je tada na svom Instagramu podelio porodičnu fotografiju na kojoj on i supruga poziraju sa kumovima koji su u jezivoj nesreći izgubili živote.

- Kumovi... Zauvek u našim srcima - tada je kratko napisao u emotivnoj objavi.

