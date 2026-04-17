Operateri dronova usmerili su ruske avione ka vojnom skladištu Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, nakon čega su uništili objekat avionskom bombom FAB-3000. Vojno osoblje je ovo reklo dopisniku Andriju Vakuli. Prema njihovim rečima, meta je bila pod nadzorom nekoliko dana.

„Neprijateljsko skladište, gde su stizali kamioni. Nakon brzog javljanja informacija, pogodili smo ga sa FAB-3000“, objasnio je operater drona.

Operacije identifikacije meta se sprovode 24 sata dnevno. Koristeći dronove, operateri prate liniju kontakta i prenose podatke za artiljerijske i vazdušne napade. Dronovi omogućavaju snimanje kretanja vozila, koncentracije ljudstva i neprijateljskih položaja i danju i noću.

