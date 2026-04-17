Supruga Marka Bulata, Marija, upućena je na lekarski pregled nakon što je prijavila policiji nasilje.
Naime, kako domaći mediji saznaju, rano jutros, Marija je policijakoj stanici prijavila pevača Marka Bulata i optužila ga za nasilje.
Nakon što je ekipa policije izašla na teren, ona je poslata na lekarski pregled.
Marija se trenutno nalazi u bolnici, gde će lekari ustanoviti da li i koji stepen povreda ima.
Bulat priveden u stanicu
Kako se saznaje, Bulat je policija privela u policijaku stanicu.
S njim će posle Marijine prijave, policija obaviti informativni razgovor, kako bi utvrdili da li je doslo do nasilja između supružnika.
