Supruga Marka Bulata, Marija, upućena je na lekarski pregled nakon što je prijavila policiji nasilje.

Naime, kako domaći mediji saznaju, rano jutros, Marija je policijakoj stanici prijavila pevača Marka Bulata i optužila ga za nasilje.

Nakon što je ekipa policije izašla na teren, ona je poslata na lekarski pregled.

Marija se trenutno nalazi u bolnici, gde će lekari ustanoviti da li i koji stepen povreda ima.

Bulat priveden u stanicu

Kako se saznaje, Bulat je policija privela u policijaku stanicu.

S njim će posle Marijine prijave, policija obaviti informativni razgovor, kako bi utvrdili da li je doslo do nasilja između supružnika.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: