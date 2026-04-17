Istraga o pokušaju teškog ubistva u Odžacima, kada su 11. marta teško povređene dve žene, biće obustavljena jer je osumnjičeni Slobodan K. (71) preminuo.

Kako je za "Dnevnik" potvrđeno u somborskom Višem sudu, nadležni javni tužilac će odgovarajućom naredbom obustaviti predmetnu istragu, u skladu sa zakonom, usled smrti okrivljenog Slobodana K., koja je nastupila 7. aprila.

Sada pokojni Odžačanin lišen je slobode zbog sumnje da je nožem zadao više uboda sugrađankama Zdravki G. (83) i Ankici M. (70), dok je jednu od njih i polio benzinom. Na saslušanju pred nadležnim tužiocem nije izneo odbranu, odnosno, iskoristio je pravo da se brani ćutanjem. Potom mu je određen pritvor, koji nije produžavan s obzirom na to da je osumnjičeni preminuo.

Pokušaj ubistva koji je uznemirio žitelje Odžaka dogodio se 11. marta ove godine.

Nemili događaj koji je uznemirio žitelje Odžaka dogodio se 11. marta u Ulici bačkoj s brojem 10, u kojoj se nalazi nekoliko dvorišnih stanove, u kojima žive i dve povređene žene. Prema rečima komšija, potezanju noža prethodila je prepirke između osumnjičenog i Zdravke G. Nesrećna žena je pokušala da se skloni kod komšinice Ankice M., koju je sada pokojni Slobodan K. takođe napao i naneo joj povrede nožem.

Nakon toga, prema svedočenju komšija, osumnjičeni je Zdravku G. polio benzinom nameravajući da je živu zapali, ali je, srećom, u tome sprečen. Sin jedne komšinice je na poziv majke došao i videvši šta se dešava, izbio upaljač iz ruke Slobodanu K. Ubrzo je stigla i policija, koja je odvela osumnjičenog, a dve povređene žene su sanitetom transportovane u bolnicu u Somboru.

