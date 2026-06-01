Testiranje novog ruskog drona presretača „molnija” završeno je u Tomskoj oblasti, javljaju ruski mediji, pozivajući se na Istraživačko-proizvodni centar za bespilotne letelice.

Prema navodima tog centra, reč je o letelici namenjenoj uništavanju dronova sa fiksnim krilima, koja može da dostigne brzinu do 330 kilometara na sat. Dron „molnija” težak je 2,5 kilograma, dok je masa bojeve glave 0,3 kilograma. Pri detonaciji, kako se navodi, zona uništenja iznosi do pet metara.

Novi presretač predviđen je za rad u sadejstvu sa sistemom za otkrivanje i praćenje ciljeva. Očekuje se da može da deluje na daljinama od 1,5 do pet kilometara, a u planu je i upotreba termovizijskog sistema, što bi omogućilo presretanje bespilotnih letelica u noćnim uslovima.

Rukovodilac Naučno-proizvodnog centra bespilotnih letelica Denis Melikov izjavio je da ta kompanija samostalno proizvodi veliki deo komponenti za bespilotne letelice, uključujući elektromotore i konstrukcione elemente, kao i da sklapa elektronske komponente.

Rusko Ministarstvo odbrane u maju je saopštilo da veštačka inteligencija, koja se koristi u ruskom dronu sa fiksnim krilima „molnija-2”, pomaže letelici u uslovima radio-elektronskog ometanja.

Istog meseca „Izvestija” su objavile da jedan vod u zoni specijalne vojne operacije može da lansira do 30 dronova „molnija” dnevno.

