3 horoskopska znaka ulaze u novi mesec s optimizmom, verom i pozitivnom energijom. Uz podršku planeta imaće sjajne prilike tokom čitavog juna.

Ovan

Pošto je Mesec u opadajućoj fazi, ulazite u jun sa jasnoćom o tome šta ste upravo doživeli. Maj nije bio lak, ali teški trenuci su prošli i ne osvrćete se.

U ponedeljak, Mesec u Strelcu vam pokazuje da možete imati lep mesec sve dok zaista verujete da je život dobar. Ovaj vatreni znak je sav u optimizmu, tako da morate shvatiti da je biti ovde potpuni blagoslov.Naravno, život nije uvek samo sunce i duge. Međutim, to nije ono na šta se koncentrišete tokom ovog dana. Razmišljate pozitivno, i ova promena menja sve za vas, Ovnove. Ovaj prvi dan juna postavlja scenu za mesec pun svetlosti i radosti.

Vaga

Stižemo do sredine godine, i u vašem uravnoteženom umu, ovo je trenutak kada možete da prevagnete vagu, takoreći. To znači da ako ste sebi dozvolili da se prepustite negativnosti tokom prve polovine godine, sada pravite promenu. Ponosno koračate u jun sa boljim, zdravijim stanjem uma.

Sa opadajućim Mesecom u Strelcu na nebu, ovaj prvi dan počinje lepo. Ova lunacija vam daje osećaj nade u budućnost Moć je u vašim rukama, zato se fokusirajte na najbolje delove svog života. Planete vas sada podržavaju iz sve snage.

Ribe

Kako se maj bližio kraju, imali ste priliku da probavite prethodne mesece i razmislite o tome šta se dogodilo. Kroz ovo ste shvatili da ne želite više negativnosti u svom životu. Zaista, ko želi?

Ipak, pre ovog dana, osećali ste se preplavljeni svim neprestanim lošim vestima koje nam se stalno bacaju u lice. Iako se to nije promenilo, vaš način razmišljanja jeste. Tokom opadajućeg Meseca u Strelcu, više se ne predajete. Ovo može značiti da ćete napravite pauzu od društvenih medija ili da ćete isključiti toksične ljude iz svog života. Šta god da je potrebno, bićete srećni i ostaćete srećni. Jun je sjajan mesec za vas - iskoristite prilike koje su pred vama, piše Your Tango.