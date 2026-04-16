Blokaderski krugovi započeli su novu kampanju u kojoj pokušavaju da u javnosti stvore utisak sopstvene političke nadmoći i za to su opet posegli za fantomskim istraživanjima koji navodno potvrđuju ove političke fantazmagorije. Po oprobanom receptu, bez konkretnih brojki, bez metodologije i bez ozbiljne provere, plasiraju se "analize" koje treba da ubede građane da je politički odnos snaga već prelomljen i da je pobeda nad Aleksandrom Vučićem takoreći gotova stvar.



U toj medijsko-analitičkoj operaciji učestvuje dobro uigran tim: mediji koji podržavaju blokadere, dežurni analitičari i navodne istraživačke agencije koje se pojavljuju isključivo kada treba "potkrepiti" unapred zadat narativ.

Bez kredibiliteta

Najnovija manipulacija servirana je kroz intervju sa Dušanom Milenkovićem, koji se zajedno sa svojom agencijom Sprint Insight više puta izblamirao.

On je na portalu Nova dobio prostor da ponovo plasira tezu da tzv. studentska lista, odnosno imena koja se dovode u vezu s njom, imaju veći rejting od Vučića, što je i naslov intervjuua.

Međutim, ono što Milenković upadljivo izbegava da kaže jesu konkretne brojke.

Nema procenta, nema uzorka, nema jasnog objašnjenja kako je istraživanje sprovedeno... U ozbiljnoj političkoj analizi to bi bio minimum profesionalnih standarda, ali ovde je očigledno reč o nečemu sasvim drugom.