

Larvicidni tretmani se izvode u priobaljima reka kao i na svim stalnim i privremenim vodenim površinama na kojima je prethodno sproveden monitoring ekipa ovog Sektora. Reč je o površinama koje predstavljaju pogodno stanište za razviće larvi komaraca. Najveći procenat takvih lokaliteta se nalazi na teritoriji gradskih opština Palilula, Zemun, Novi Beograd, Čukarica, Surčin, i Obrenovac, te će i tokom tekuće sezone najveći broj tretmana biti izvršen upravo na teritoriji ovih gradskih opština.

Pod larvicidnim tretmanom se podrazumevaju kompleksne mere suzbijanja larvi komaraca na svim vodenim površinama koje obuhvataju priobalja Save, Dunava, Topčiderske reke, Kolubare, ali i melioracione i druge kanale, bare, jezera i slične vodene površine, a sve u cilju smanjenja broja odraslih jedinki komaraca u gradskim sredinama, kako iz epidemioloških razloga, tako i u cilju sprečavanja eventualne ekonomske štete.

Sektor ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd, poseduje amfibijska vozila koja sprovođenje tretmana larvi komaraca čine još bržim i efikasnijim.

Larvicidni tretman u cilju smanjenja brojnosti komaraca sprovodi se i ove godine od druge polovine aprila, u skladu sa vremenskim uslovima, i to ručno, aplikacijom sredstva na vodene površine, a operativne ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine „Gradske čistoće“ do različitih vodenih površina, lokacija za monitoring i tretman larvi, stižu pomoću terenskih vozila, čamcima, kao i amfibijskim vozilima na najteže pristupačne terene.



Preparati koje ekipe JKP „Gradska čistoća“ koriste za tretmane suzbijanja komaraca registrovani su od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, te građani nemaju razloga za strah.



Sugrađani mogu prijaviti lokacije na kojima postoji stajaća voda koja bi mogla biti pogodno stanište za larve komaraca pozivom na besplatan broj telefona Servisnog centra Grada Beograda 11-0-11 kao i putem elektronske pošte na imejl adresu ekologija@gradskacistoca.rs.