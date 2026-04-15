Vera Matović važi za pevačicu koja na svojim nastupima pravi neverovatnu atmosferu i uvek je spremna da na razne načine podigne publiku na noge.

Međutim, iako je slobodna i poznata po tome da voli da se šali sa gostima, pevačica je sada otkrila šokantan detalj o jednoj svojoj koleginici koja je zbog prelaska granice izvukla deblji kraj.

Vera je progovorila o neprijatnim scenama na veseljima i priznala da ona lično nikada nije doživela da je neko napadne, ali da se jedna pevačica neslavno provela kada je dobila šamar od ljubomorne supruge.

- Nikada nisam imala neprijatnost. Žene su uvek znale da od mene nikada ne bi osetile neku ljubomoru i da je to samo šala, moj performans. Ima nekih koje su to tako radile i dobile šamar. Jedna koleginica je tako sela čoveku u krilo i od njegove žene dobila šamar. U mom slučaju, ja nikada nisam pomislila da nekome sednem u krilo iako volim da se šalim, ne prelazim granicu i mene žene vole, vide da sam pozitivan lik - rekla je ona za Grand.

