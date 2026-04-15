U istaživanju američkog lista Vašington posta navodi se da Sjedinjene Američke Države planiraju da pošalju hiljade vojnika na Bliski istok.

Prema informacijama na koje se list poziva, njihovo raspoređivanje se sprovodi kroz kodiranu (tajnu) operaciju.

Takođe se navodi da su već prvi američki transportna avioni sa vojnicima i pripadnicima vazdušno-desantnih snaga stigli u baze na Bliskom istoku.

Ovaj potez, kako se navodi, ima za cilj da pojača pritisak koji se poslednjih dana vrši na Iran, kako bi se povukao i prihvatio „nerazumne“ – kako ih nazivaju iz Teherana – zahteve američke vlade.

Za sada, iz Vašingtona nema zvaničnog komentara.

Sve ovo se dešava u trenutku kada se čini da primirje „visi o koncu“, prenosi grčki portal Pronjuz.

