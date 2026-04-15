Zloupotreba bolovanja može dovesti do otkaza, ali napuštanje mesta prebivališta tokom bolovanja nije automatski prekršaj. Ipak, granica između prava zaposlenog i povrede radne obaveze često je nejasna i zavisi od konkretnih okolnosti i sudske prakse.

Iako se u javnosti često smatra da zaposleni tokom bolovanja ne sme da napušta svoj dom, zakon o radu ne propisuje striktna pravila ponašanja u tom periodu. Međutim, ukoliko se utvrdi da je bolovanje korišćeno suprotno svrsi zbog koje je odobreno, moguće su posledice od gubitka naknade do otkaza ugovora o radu.

O tome gde je ta granica i kako se u praksi primenjuju propisi govorila je advokat Tamara Radojčić, koja objašnjava da se zloupotreba bolovanja ne posmatra formalno, već kroz ponašanje zaposlenog i njegovu usklađenost sa medicinskim preporukama.

Šta se smatra zloupotrebom bolovanja?

- Zloupotrebom bolovanja se smatra kada radnik, suprotno Zakonu o radu, koristi bolovanje na način koji nije u skladu sa njegovom svrhom. To znači, na primer, da radi "na crno" kod drugog poslodavca, obavlja teške fizičke poslove ili na drugi način simulira bolest - objašnjava Radojčić.

Prema njenim rečima, suština bolovanja nije izostanak sa posla, već oporavak.

- Bolovanje nije propisano da bi se zloupotrebljavalo, već da bi se zaposleni oporavio i vratio na posao - ističe ona.

Jedna od najčešćih dilema jeste da li osoba na bolovanju sme da napusti mesto prebivališta.

- Zaposleni sme da napusti mesto prebivališta, ali pod određenim uslovima. Sloboda kretanja nije ograničena, osim ako to nije u suprotnosti sa preporukama lekara - navodi advokat.

Kako objašnjava, sve zavisi od medicinske dokumentacije i vrste terapije.

- Ako je propisano strogo mirovanje, tada se mesto prebivališta ne bi smelo napuštati. Sa druge strane, postoje situacije kada lekar preporuči kretanje, pa čak i boravak u banji, i tada je odlazak potpuno opravdan - dodaje ona.

Da li odlazak iz grada znači otkaz?



Radojčić naglašava da odlazak van mesta stanovanja tokom bolovanja ne znači automatski i gubitak posla.

- Ne znači automatski otkaz. Poslodavac mora da dokaže uzročno-posledičnu vezu između ponašanja zaposlenog i povrede radne obaveze - objašnjava ona.

Tek kada se utvrdi da je zaposleni postupao suprotno preporukama lekara i da je time zloupotrebio pravo na bolovanje, može doći do otkaza ugovora o radu.

Kontrola bolovanja može biti interna i eksterna. Poslodavac može vršiti proveru u okviru svojih ovlašćenja, dok postoje i institucionalni mehanizmi kontrole.

- Kontrola može biti interna, od strane poslodavca, ali i eksterna kroz lekarske komisije i Republički fond zdravstvenog osiguranja - objašnjava sagovornica.

Cilj tih kontrola, kako kaže, jeste da se proveri da li se bolovanje koristi u skladu sa svrhom – oporavkom zaposlenog.

Kada se gubi pravo na naknadu?



Zaposleni može ostati bez naknade u više situacija, ali samo ako se dokaže zloupotreba.

- Pravo na naknadu se gubi ako se utvrdi da je bolovanje zloupotrebljeno, na primer, ako je osoba radila kod drugog poslodavca, obavljala težak fizički rad ili nije dostavila doznake u zakonskom roku - navodi Radojčić.

Sporovi u ovoj oblasti nisu retkost, upravo zbog neprecizno definisanih granica.

- Ono što pravi problem jeste to što nije jasno precizirano gde tačno počinje zloupotreba bolovanja. Zato se u sudskim postupcima mora dokazivati svaka okolnost i ponašanje zaposlenog i njegova namera - objašnjava advokat.

Poslodavac, kako dodaje, mora da dokaže da je zaposleni zaista postupao protivno pravilima i da je time povredio radnu obavezu.

Savet zaposlenima



Na kraju, sagovornica daje jednostavan savet zaposlenima kako bi izbegli moguće probleme tokom bolovanja.

- Najvažnije je da se bolovanje koristi onako kako je propisano i da se poštuju preporuke lekara. U tom slučaju neće biti nikakvih problema - zaključuje Tamara Radojčić.

