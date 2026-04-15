Policija u Srbobranu uhapsila je K. S. (26) iz ovog mesta kada je pretresom njegove kuće, pronašla kokain, marihuanu, kao i pištolj sa tri metka.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Novi Sad, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

K. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Somboru. Nakon saslušanja, nadležni sudija mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.