Tokom snimanja nove epizode kviza "Potera", došlo je do nesvakidašnje situacije kada se tragač Milan Bukvić, usred razgovora sa takmičarem, iznenada srušio i pao sa svoje stolice.

Iako je prizor na prvi pogled delovao dramatično, ubrzo je postalo jasno da je reč o Bukvićevom šaljivom maniru.

Ipak, njegova "predstava" izazvala je hitnu reakciju voditelja, koji je svojim prepoznatljivim stilom prokomentarisao ovaj potez.

Zbunjen tišinom koja je zavladala, voditelj je kratko upitao:

- Čekaj, hoće li neko da se nasmeje na ovo? - upitao je.

