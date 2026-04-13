Prijedorskoj policiji večeras, 13. aprila oko 18.30 časova prijavljeno je da je na području grada u šahtu pronađeno telo nepoznate osobe.

Na lice mesta odmah su stigli policijski službenici, kao i tri vatrogasca Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, koji su učestvovali u izvlačenju tela.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje istražne radnje.

Iz Policijske uprave Prijedor potvrđeno je za InfoPrijedor da je u toku intenzivan rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

"Policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pronalaska beživotnog tela", naveli su iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama prijedorskog portala, reč je o muškoj osobi čije je telo pronađeno u šahtu neposredno iznad podvožnjaka.

Više informacija očekuje se nakon okončanja uviđaja i identifikacije stradalog.

