

Osumnjičenom za više teških krivičnih dela, M. B. (47) iz okoline Novog Sada, protagonisti filmske potere i pucnjave na policiju na autoputu Beograd - Novi Sad, oružane otmice automobila i dramatičnog bekstva kroz njive kod Mošorina, produžen je pritvor do 5. juna, saznaje "Blic" iz izvora u Višem sudu u Novom Sadu.

Protiv njega se između ostalog vodi istraga zbog sumnje da je počinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju, razbojništvo i napad na policiju, dok istražitelji i dalje prikupljaju dokaze, saslušavaju svedoke i čekaju ključna balistička veštačenja, navodi Blic.rs

Drama koja je podigla na noge policiju i uznemirila javnost počela je 6. aprila u popodnevnim satima na autoputu Beograd - Novi Sad kod Kovilja, a prema informacijama iz istrage i saopštenju policije, osumnjičeni M. B. koji je od ranije poznat policiji tada je upravljao "pežoom"“ i odbio da postupi po naređenju policijskih službenika da zaustavi vozilo.

Kako se sumnja, on je u punoj brzini pokušao da pobegne patroli, pri čemu je vozilom udario policijskog službenika koji je zadobio lake telesne povrede, a potom i službeni automobil policije. Uprkos sudaru, nastavio je da juri autoputem, dok su za njim krenule policijske patrole pod rotacijom.

Prema navodima istrage, situacija je u jednom trenutku prerasla u pravu filmsku poteru. Kada su ga policajci sustigli, M. B. je, kako se sumnja, izašao iz vozila i ispalio nekoliko hitaca u pravcu policije. Srećom, niko od policajaca niti građana koji su se zatekli na putu nije pogođen. Osumnjičeni je potom, uz pretnju pištoljem, od vozača "golfa" koji se našao na licu mesta oteo automobil i nastavio bekstvo u pravcu Kovilja.

Policija je u tom trenutku blokirala više pravaca i pokrenula opsežnu akciju potrage, dok su policijske ekipe pokušavale da zatvore obruč oko begunca koji je vozio velikom brzinom i menjao pravce kretanja kako bi izbegao hapšenje.

Kraj višesatne drame usledio je u ataru sela Mošorin. M. B. je tamo napustio ukradeni "golf", a zatim seo u "opel" koji je bio parkiran pored puta i pokušao da nastavi bekstvo kroz nepristupačan teren.

Međutim, zbog njiva i teško prohodnog područja, osumnjičeni je ubrzo napustio i to vozilo i dao se u beg peške. U jednom trenutku pokušao je da pronađe zaklon u kamp-kućici, odnosno napuštenom objektu usred polja, gde su ga policajci nakon potrage locirali i uhapsili.

Alo/Blic.rs

