Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nafte ima sve manje i da ćemo, kako je rekao, verovatno upotrebiti vojne rezerve kerozina, dodajući da je Srbija obezbedila značajne količine vojnih rezervi.

Vučić je, gostujući na RTS-u, na pitanje da li su dovoljne sve mere koje je država donela da bi se cene i snabdevenost tržišta energenata održale, odgovorio da nisu, da nafte nema i da će se prvo osetiti problemi sa kerozinom.

"Ništa nije dovoljno da uradite kada imate, da budem otvoren, potpuno ludilo u svetu. Dakle, sukob sa Iranom je počeo zbog toga što su neki hteli smenu iranskog režima, uništenje njihovih nuklearnih kapaciteta i potencijala i uništenje balističkih potencijala. Onda su Iranci odgovorili time što su zatvorili Ormuški moreuz, a onda su sad ovi drugi rekli: 'Ne, ne, sad ćemo mi da ga zatvorimo'", rekao je Vučić.

Naveo je da je nafta juče sa 95 skočila na 102,8 dolara po barelu i ukazao da njena cena skače strahovitom brzinom i da nafte ima sve manje.

"Prvo ćemo probleme osetiti u kerozinu i mi ćemo upotrebiti verovatno i vojne rezerve. Srećom, pa smo obezbedili značajne količine vojnih rezervi. Dobro smo radili sa ovom engleskom firmom. I verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno? Pa nikome nije dovoljno i to unosi krizu u sve sfere društvenog života", rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da smo se odrekli i dodatnih pet odsto akcize.

Na pitanje do kada je to održivo, Vučić je kazao da to smanjuje prihode u budžetu, ali da možemo da izdržimo zato što smo imali dobre finansijske bafere, dobre finansijske jastuke, ali je ukazao da je to sve loše, loše je za svet.