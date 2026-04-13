Nenad Lalatović, trener fudbalera Novog Pazara, otkrio je da je dolaskom u Stari Ras promenio život.

Kako prenose domaći mediji, Nenad Lalatović pomirio se sa svojom devojkom Draganom i ljubav između njih dvoje cveta.

Nenad Lalatović objavio je danas na svom Vacapu fotografiju sa Draganom, čime je želeo da pokaže koliko je srećan.

- Ljubav - napisao je Nenad Lalatović i dodao tri emotikona srca, čime je samo pokazao koliko mu prija Draganino društvo.

Podsetimo, Nenad Lalatović bio je oženjen i u braku sa Ivom Babović proveo je 11 godina, a imaju troje dece, ćerku Inu i sinove Marka i Vanju. Razišli su se bez skandala i svađa, trude se da zajedno vaspitaju i odgajaju decu uz mnogo razumevanja.



