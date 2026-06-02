Finska ubrzano pretvara svoju istočnu granicu u jednu od najvažnijih vojnih tačaka NATO-a, dok se hiljade vojnika iz više evropskih zemalja i Sjedinjenih Država okupljaju svega nekoliko desetina kilometara od ruske teritorije.

U finskim šumama održana je velika vojna vežba “Northern Star” odnosno “Severna zvezda”, koja je okupila oko 5.000 vojnika iz više država Alijanse. Manevri su izvedeni u regionu Kajani, oblasti koja se nalazi između 50 i 70 kilometara od ruske granice.

Prema pisanju francuskog lista Le Monde, u vežbama su učestvovali vojnici iz Francuske, Velike Britanije, Italije, Poljske i Mađarske, zajedno sa hiljadama finskih vojnika.

Specifičan teren severne Finske, prepun močvara, gustih šuma i jezera, predstavljao je ozbiljan izazov za učesnike, ali su vojni stručnjaci ocenili da je upravo takav pejzaž idealan za odbrambene operacije.

Poljski komandanti uporedili su ovo područje sa čuvenim Suvalki koridorom, jednim od strateški najosetljivijih regiona u Evropi, koji NATO godinama posmatra kao potencijalnu tačku mogućeg sukoba sa Rusijom.

Finska poslednjih meseci dodatno pojačava bezbednosne mere nakon više incidenata sa dronovima. Od marta je registrovano najmanje sedam upada bespilotnih letelica u finski vazdušni prostor, a jedan incident privremeno je blokirao i vazdušni saobraćaj u Helsinkiju.

Zbog toga Helsinki zajedno sa baltičkim državama razvija novu NATO tehnologiju poznatu kao “bespilotna tampon-zona”, sistem koji koristi senzore i veštačku inteligenciju za praćenje potencijalnih pretnji na istočnom krilu Alijanse.

Istovremeno, Finska završava formiranje novog NATO bataljona na svojoj teritoriji, devetog od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Jedinice će biti pod švedskom komandom i namenjene brzom reagovanju u slučaju krize.

Posebnu pažnju izazvala je i odluka finske vlade da razmotri izmene zakona kojima bi, ukoliko okolnosti to budu zahtevale, bilo omogućeno raspoređivanje nuklearnog oružja na teritoriji zemlje.

Američko prisustvo bilo je veoma primetno tokom vežbi. Vojnici i oprema stigli su iz baza u Nemačkoj i Poljskoj, dok su posebnu pažnju privukli ogromni helikopteri Chinook iz kojih su desantirane trupe u šumska područja severa Finske.

Vašington je dodatno učvrstio vojnu saradnju sa Helsinkijem tokom 2024. godine, kada su Sjedinjene Države dobile pristup za čak 15 finskih vojnih baza, uključujući strateški važno ostrvo Rusare u blizini Finskog zaliva.

Finski vojni vrh pažljivo prati i aktivnosti sa ruske strane granice. Posebno zabrinjava modernizacija ruske baze u Petrozavodsku u Kareliji, gde se već sada nalazi nekoliko hiljada ruskih vojnika i desetine borbenih aviona.

Sve ovo pokazuje koliko se Finska promenila nakon ulaska u NATO 2023. godine. Zemlja koja je decenijama bila simbol neutralnosti sada postaje jedna od ključnih tačaka Alijanse prema Rusiji, dok se sever Evrope ubrzano militarizuje.