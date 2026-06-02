Brat Mine Kostić oglasio se za medije i otkrio detalje o stanju pevačice, kao i razloge njenog boravka u psihijatrijskoj ustanovi.

On je potvrdio i da je Mane Ćuruvija Kasper danas posetio pevačicu.

Minin brat Milan istakao je da se ona već duže vreme bori sa anksioznošću, što je, kako navodi, i glavni razlog hospitalizacije.

- Od srede do nedelje sam bio sa njom. Lekari su odlučili da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to godinama nakupljalo, a uzrok su i tuđi problemi koje je nosila sa sobom. Kasper ju je danas posetio - naglasio je za Blic.

Podsetimo, Mane Ćuruvija Kasper je juče doputovao u Beograd iz Sjedinjenih Američkih Država, odmah nakon što je saznao za situaciju u kojoj se našla.

Prema ranijim navodima, pevačica je u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu "Dr Laza Lazarević" dovedena u pratnji policije, nakon što je, kako se navodi, ispoljavala vidne znakove agresivnog ponašanja.

Takođe se navodi da je Kasper pokušavao da dobije informacije o njenom zdravstvenom stanju, ali mu to nije bilo omogućeno jer joj je telefon bio isključen, zbog čega je lično otišao u bolnicu kako bi se informisao o njenom stanju.