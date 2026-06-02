Brat Mine Kostić, Milan, oglasio se nakon vesti o hospitalizaciji pevačice i otkrio kako se ona trenutno oseća, kao i zbog čega je završila u psihijatrijskoj ustanovi.

Takođe je naveo da ju je danas posetio i njen verenik, Mane Ćuruvija Kasper.

Milan je istakao da se Mina već duže vreme bori sa anksioznošću, te da je upravo to razlog njenog zadržavanja u zdravstvenoj ustanovi.

- Od srede do nedelje bio sam sa njom. Lekari su odlučili da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to godinama nakupljalo, a veliki deo tereta predstavljali su tuđi problemi koje je nosila sa sobom. Kasper ju je danas posetio - konstatovao je za Blic.

Kasper stigao zbog Mine u Beograd

Podsetimo, Mane Ćuruvija Kasper juče je doputovao u Beograd iz Sjedinjenih Američkih Država, odmah nakon što je saznao šta se dogodilo Mini Kostić.

Prema ranijim navodima, pevačica je u pratnji policije dovedena u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu "Dr Laza Lazarević", nakon što je ispoljavala vidne znakove agresivnog ponašanja.

Kasper je, kako se navodi, bezuspešno pokušavao da dođe do informacija o njenom zdravstvenom stanju.

Pošto joj je telefon bio isključen, odlučio je da lično ode u bolnicu kako bi saznao šta se događa sa pevačicom.

