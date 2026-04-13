Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u gostovanju na RTS-u da Srbija nastavlja sa ključnim političkim, ekonomskim i infrastrukturnim projektima, uz fokus na energetsku stabilnost, odnose u regionu i evropski put, kao i na unapređenje zdravstvenog sistema i standarda građana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su odnosi između Srbije i Mađarske danas na istorijski najvišem nivou, naglašavajući da je kroz zajedničku politiku postignuto značajno smanjenje incidenata između dva naroda i izgrađeno međusobno poverenje.

"Mi smo u istoriji imali vrlo teška pitanja sa Mađarskom. Srbi i Mađari su imali neravne odnose. Ponosan sam na činjenicu što smo Viktor Orban, delimično i ja i još neki ljudi, uspeli da izgradimo najbliže odnose između mađarskog i srpskog naroda.

Navešću građanima Srbije samo nekoliko primera. Recimo, pre tačno 20 godina imali smo između 850 i 900 incidenata na nacionalnoj osnovi u Vojvodini. Dakle, tuče, teške povrede, ubodi nožem, pucnjave i drugo između Srba i Mađara.

Poslednje tri godine nema više od 30 do 35 incidenata maksimalno. Dakle, čak 30 puta manje. To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike.

Zato sam zahvalan premijeru Orbanu i mađarskom narodu što su prihvatili prijateljstvo sa Srbijom. Ono je rezultat kompromisa koje smo postigli i na kraju smo došli do iskrenog razumevanja između nas.

To je ono što je najvažnije i zato ću sa poštovanjem govoriti o Mađarskoj i svemu što predstavlja."

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se intenzivno razgovara o budućnosti Naftne industrije Srbije, uključujući moguće učešće kompanije MOL. On je naveo da su u toku pregovori i da očekuje kompromisno rešenje koje će obezbediti stabilan rad rafinerije.

"Planira se izgradnja gasovoda, zatim dalekovoda, ali čini se da je pitanje svih pitanja sudbina Naftne industrije Srbije, odnosno njena kupovina.

Do mesta Adža u Mađarskoj, sa naše strane od Novog Sada, potrebno je oko 108 kilometara. Verujem da će ti projekti ostati i opstati.

Važno mi je da kažem da smo vodili razgovore sa predstavnicima MOL-a i da oni uskoro očekuju potpisivanje šerholderskog sporazuma i međunarodnog ugovora.

Naravno, to nije lako potpisati, jer oni imaju svoje teške uslove, a mi imamo svoje. Za nas je važno da rafinerija nastavi da radi i da ne preuzmemo više obaveza nego što smo imali u odnosu sa ruskim partnerima.

Verujem da ćemo naći kompromisno rešenje i to završiti. Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori i sa srpskom i sa ruskom stranom, kako bismo sve priveli kraju.



Taj rok je, kao što znate, produžen do 22. maja, a do 17. aprila imamo licencu. Očekujem i nadam se da će licenca biti produžena.

Radili smo mi, radili su naši mađarski prijatelji i verujem da je Džej Di Vens obavešten tokom svog boravka u Budimpešti o tome. Mislim da bi trebalo da se, u najgorem slučaju, nadamo ili očekujemo povoljne vesti po tom pitanju.

Država je već preduzela niz mera, uključujući zabranu izvoza naftnih derivata i smanjenje akciza na gorivo."

Globalna kriza i skok cena nafte

"Ali ništa nije dovoljno kada imate, da budem otvoren, potpuno ludilo u svetu. Sukob sa Iranom je počeo zbog pokušaja smene režima i uništenja njihovih nuklearnih i balističkih kapaciteta.

Iranci su odgovorili zatvaranjem Ormuskog moreuza, a onda su drugi najavili isto. Nafta je skočila sa 95 na 102,8 dolara po barelu i raste velikom brzinom.

Biće problema sa snabdevanjem, posebno sa kerozinom. Mi ćemo verovatno koristiti i vojne rezerve. Srećom, obezbedili smo značajne količine i verujem da ćemo imati više nego drugi."

Posledice po ekonomiju i budući planovi

"Sve ovo utiče na budžet, smanjuje prihode i investicije. Rekli smo da možemo da izdržimo dva do tri, eventualno šest meseci zahvaljujući finansijskim rezervama, ali to je loše za ceo svet.

Očekujem i nestašice hrane, plastike i delova u auto-industriji. Trpeće fabrike, industrija i svi građani.

Mi se pripremamo za sve to, ali imamo i neke dobre vesti. Očekujem nove investicije i važna putovanja. Verujem da ćemo već u junu krenuti sa proizvodnjom robota i da ćemo biti jedna od dve ili tri zemlje u Evropi koje proizvode humanoidne robote."

"Srbija sama vodi istragu u Kanjiži i ne prihvata mešanje sa strane"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je izjavu mađarskog političara Petera Mađara o odnosima sa Srbijom i najavi istrage u Kanjiži.

Izjavu Petera Mađara da očekuje nastavak saradnje sa Srbijom sam video, ali i deo u kojem govori da zna ko stoji iza odnosa između Orbana, Fica i mene. Ja ga pitam, ako zna, neka kaže ko kome šta predstavlja. Nema pojma.

Ne treba da brinemo o odnosima sa Mađarima u našoj zemlji, niti o odnosima sa Mađarskom. Što se tiče istrage u Kanjiži, njegova zemlja nema nikakve ingerencije da sprovodi istrage u Srbiji.

Mi istrage sprovodimo na veoma profesionalan i objektivan način. Istraga je mnogo toga utvrdila, ali nismo želeli da izlazimo sa detaljima, jer su postojali pokušaji da se izazovu političke tenzije.

Neko je želeo da mi optužimo određene strane, ali to nismo hteli da radimo. Nastavićemo i završićemo istragu profesionalno i objektivno.

Gospodin Mađar nema veze sa tim, ali ćemo ga obavestiti kao dobrog komšiju o rezultatima naše istrage. Verujem da ćemo u narednom periodu razgovarati i otvoreno reći jedni drugima šta mislimo.

Zna se ko je moj prijatelj i toga se ne odričem."





- Govorili su kako "diktator" Orban nikada poraz neće da prizna, on čovek gospodin, džentlmen izašao "izgubili smo, pobedićemo". Ovi naši nikada nikome nisu čestitali. Mogu da izgube, vi govorite ceo dan o strašno ubedljivoj pobedi Mađara.

- Da sad izađemo na izbore, ne bi nam bilo lako ali bili bismo mnogo bliže pobedi nego oni, ali nikada ne znate šta može da bude za mesec, kamoli za šest meseci.





"Lista za odstrel" i odnosi sa evropskim političarima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o odnosima sa evropskim političarima, kritikama iz inostranstva i poziciji Srbije, ali i najavio važne korake na evropskom putu kroz usvajanje zakona i primenu preporuka međunarodnih institucija.



"Jeste li čuli za nekog stručnjaka koji se zove Sandro Goci? Niste nikad čuli. Ne zna niko. Oni ovde predstavljaju neke ljude koji, po mom mišljenju, ne predstavljaju ništa.

Mi smo ovde postavili važne ljude, ljude koji imaju dostojanstvo i nešto znače, pa makar dolazili iz malih zemalja, poput Roberta Fica i mene.

Da vam kažem ko je naš zajednički kum, Viktorov, Robertov i moj. Nije Putin. Naš zajednički kum je sloboda. Sloboda mišljenja, sloboda govora i sloboda delanja.

To je naš zajednički imenitelj. Volimo svoje zemlje više nego bilo šta drugo."

Odnos prema Srbiji i političkim protivnicima

"Što se tiče ovih drugih, to su oni koji su zvali naše blokadere u Pariz. Njih nema ko ni da crta ni da precrta.

Ja sam ponosan dokle god takvi pokušavaju da napadnu slobodarsku Srbiju. Srbija je ostrvo slobode.

Što se Mađarske tiče, pružaćemo ruku i gospodinu Mađaru i mađarskoj vladi, ali nikakva poniženja nećemo trpeti."

Evropski put Srbije i novi zakoni

"Što se tiče evropskog puta, imamo važne vesti. Idemo u Narodnu skupštinu sa osam do deset zakona, pa još dva zakona, sve ključne stvari za evropski put.

To uključuje teme od trgovine robljem do zaštite potrošača i preporuka ODIHR-a. Sve preporuke ODIHR-a ćemo usvojiti, od potpisa do paravana i svega drugog, kako bismo obezbedili potpunu transparentnost izbora.

Takođe ćemo u potpunosti poštovati stav Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima. Ako kažu da ništa ne valja, poništićemo sve. Ako kažu da valja, ostaće.

Naše je da uradimo svoj posao. Već sada se vide rezultati rada specijalnog tima.

Mnogi žele da spreče napredak Srbije, ali mi ćemo nastaviti dalje."





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će parlamentarni izbori biti održani do kraja godine, a da će tačan termin biti određen u skladu sa interesima građana i ukupnom situacijom u zemlji i svetu.

"Kada ćemo na parlamentarne izbore? Ove godine. Rekao sam da mogu da budu do Vidovdana, moguće i do 10. jula, ali svakako neće biti u drugoj polovini jula i avgustu.

Nakon toga, mogu da budu od septembra do kraja godine. Nadležna institucija doneće odluku u skladu sa interesima građana."

Veliki projekti i rokovi

"U ovom trenutku imamo velike radove. Gradimo autoputeve, pruge, naučne parkove, stadione, bolnice, domove zdravlja, porodilišta.

Sve to moramo da završimo do 1. decembra."

"Suočeni smo i sa ozbiljnim problemima u svetu. Ako se nastave problemi oko Ormuskog moreuza i druge krize, moramo da damo ozbiljan i odgovoran odgovor koji garantuje sigurnost i stabilnost građanima.

To je najvažnije i u skladu sa tim ćemo doneti odluku.

"Ako me pitate da se danas održavaju izbori, ne bi nam bilo lako, ali bismo bili mnogo bliže pobedi nego oni."

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je dolazak inovativne terapije za lečenje više vrsta kancera, ističući da će biti dostupna već od ove godine. Naglasio je da je Srbija obezbedila povoljne uslove za nabavku i izrazio zahvalnost Ujedinjenom Kraljevstvu na podršci.

"Dobićete odgovor u naredna dva ili tri dana, ali veoma brzo stiže inovativna terapija za lečenje više vrsta kancera, jer smo već počeli da plaćamo od ove godine.

Za tri godine plaćaćemo više od 90 do 100 miliona evra. To su ogromne svote novca, ali ta terapija produžava život za dve, tri, pa i četiri godine. To su izuzetno važne stvari za naše ljude.

To je prava briga o ljudima i ono što sam smatrao najvažnijim – da pokažemo energiju i posvećenost u spasavanju života.

Istovremeno stižu i novi saniteti i ambulantna vozila za sela širom Srbije. Imamo mnogo starijih ljudi koji žive sami, bez podrške, i kojima je potrebna pomoć da dođu do lekara.

Na taj način čuvamo živote ljudi i pokazujemo poštovanje prema starijima, ali i prema deci koja treba da ostanu da žive u tim sredinama.

Što se tiče ovih lekova, to je velika stvar za nas. Dobijeni su po ceni po kojoj ih je dobio samo još Tramp u svetu. Zahvalan sam vladi Ujedinjenog Kraljevstva na tome i verujem da ćemo postići velike rezultate."