Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, nedavno je saopštio da je saradnja Pinka sa BH Telekomom prekinuta posle 13 godina, a nakon toga usledila je još jača ofanziva na tržište Bosne i Hercegovine.

Mitrović je nekoliko dana potvrdio da je učinio novi poslovni korak kupivši televiziju, te da će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, čime će Pinkova ponuda u BiH biti veća.

Tim povodom on je slavio u Sarajevu, a otkrio je kako su ga Bosanci dočekali. Kako kaže, mladi ljudi iz Sarajeva su mu poželeli fantastičnu dobrodošlicu, posebno u klubovima, gde se osetio kao da je Mik Džeger.

- Dočekan sam kao Mik Džeger, Sarajevo ima veliko srce. Hvala još jednom na toploj dobrodošlici - naveo je Željko Mitrović.

"Elita ostaje vezana za brend Pink"

Što se tiče Elite, Željko Mitrović kaže da nova televizija ima drugačiji koncept, međutim, kako dodaje, on se nada da će ovaj koncept biti takođe visokopozicioniran.

- Elita i svi Elita kanali ostaju kod operatora koji imaju sve naše kanale, to je oko 75 odsto operatora u BiH. I Naš Apollon projekat, dakle tu možete da gledate. Elita dakle, ostaje vezana za brend Pink - zaključio je direktor Pink Media Group.

BONUS VIDEO: