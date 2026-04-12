Voditelj "Dnevnika“ Vladimir Jelić već godinama uživa u skladnom braku sa osam godina mlađom glumicom Jovanom Jelić, koju šira publika odlično poznaje iz popularnih domaćih televizijskih serija.

Iako retko govori o svom privatnom životu, jednom prilikom je otvorio dušu i otkrio detalje njihovog upoznavanja, ali i recept za dugu i srećnu ljubav.

-Dopali smo se jedno drugome, razmenili smo telefone, počeli da se viđamo i vrlo brzo shvatili da smo se zavoleli - ispričao je Vladimir i istakao da je u njihovom odnosu sve išlo postepeno.

Kako je dodao, sve im se dešavalo baš kada je trebalo, bez ikakvog planiranja i forsiranja, a kruna njihove ljubavi su dva sina.

Kao i u svakoj vezi, razmirice i nerazumevanja su neminovni, ali ovaj bračni par svoje nesuglasice rešava isključivo razgovorom.

-Ništa sa strane ne može nas toliko izbaciti iz ravnoteže da to ne možemo da rešimo pričom u četiri oka - naglasio je Jelić.

"Komunikacija je veoma bitna"

Tom prilikom je dodao da je komunikacija veoma bitna, te da se teški i stresni dani mnogo lakše i bezbolnije prolaze kada su partneri jedno uz drugo i kada se međusobno podržavaju.

Inače, Jovanu je domaća publika imala prilike da je gleda i zavoli u poznatim ostvarenjima kao što su "Ubice mog oca", "Šifra Despot" i "Urgentni centar".

