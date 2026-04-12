Pevačica Lana Jurčević rodila je svoje drugo dete, devojčicu kojoj su dali nesvakidašnje ime Meli, baš na Uskrs.

Ipak, ono što je trebalo da bude najsrećniji dan pretvorilo se u pravi filmski triler.

Lana i njen dugogodišnji partner Filip Kratofil morali su da prođu kroz dramatičnu situaciju pre nego što je njihova naslednica došla na svet.

Ona se oglasila na svom Instagram profilu i šokirala javnost onim što je preživela neposredno pred porođaj.

-Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u vazduhu. Ali kasno popodne osećam da nekako nisam "svoja"… Kažem Filipu da osećam da se nešto sprema - ispričala je prve trenutke napetosti svojim pratiocima.

Međutim, odlazak u hitnu pomoć pretvorio se u pravu noćnu moru.

-Dolazim kod kuće i uveravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. Kažu mi: "Moraš sada odmah doneti odluku", a meni glava u rasulu. Eksplodiraće mi mozak, doslovno. Sabiram pluseve i minuseve, oduzimam, množim, delim i nikako ne dolazim do rešenja - opisala je hrvatska pevačica svoju agoniju.

"Nisam smela ni da izađem"

Zbog ogromnog stresa i pritiska, u jednom trenutku je, u stanju šoka, istrčala ispred zgrade, nakon čega su joj lekari zapretili policijom.

-Izlazim na vazduh jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smela ni da izađem, moram potpisati da, ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavestiti policiju) - otkrila je ovaj jezivi detalj panike i straha.

Nakon pravog haosa, par je u poslednjem trenutku promenio plan i otišao u privatnu kliniku, gde se pevačica 5. aprila, na veliki praznik koji se obeležava u Hrvatskoj, napokon bezbedno porodila.