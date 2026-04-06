Pevačica Lana Jurčević dobila je drugo dete sa suprugom Filipom Kratofilom, a sada je na Instagramu objavila prve fotografije sa ćerkom.

Lana Jurčević otkrila je da se porodila na Uskrs, a porođaju je prisustvovao i njen suprug Filip. Oni su po rođenju ćerke odmah napravili uspomenu kada su zamolili prisutne u sali da ih fotografišu, a naslednica je dobila neobično ime Meli.



- Stigao nam je najslađi Uskrsni pilić na sam Uskrs Meli. 11:11h uveče. 05.04.2026. 3940g, 52cm - napisala je ponosna pevačica.

"Sve prepustiš Onom gore"

Ona sa suprugom već ima jedno dete, a u prvoj trudnoći došlo je do komplikacija o čemu je otvoreno govorila.

-Ovo je početak kraja. Znam kako zvuči... I nama su se 'odsekle noge' u tom trenutku, ali ne bih htela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvesnosti, sa ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu, ipak možemo pronaći onu neku nadu i svetlo koju je dovoljno da ponekad vidiš samo ti", pisala je ona i dodala:





- I tako ide dan po dan, sat po sat, minuta po minuta. I sve prepustiš "Onom Gore". Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me delili samo zidovi i po koji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i pre i biće nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigde jer hej, o tome se "ne priča" - to se ne deli sa svetom, to je toliko bolno i osetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to... - rekla je pevačica.

