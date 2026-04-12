Pevačica Mina Kostić slavi najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs u porodičnom okruženju, ali ove godine bez verenika Maneta Ćuruvije Kaspera, koji se već duže od tri meseca nalazi u Americi.

Iako su fizički razdvojeni, Mina neretko ističe da praznična atmosfera u njenom domu neće izostati, a tom prilikom je otkrila i jedan fascinantan detalj o svojoj porodici.

Naime, u Mininom domu vlada posebna harmonija i pravo bogatstvo različitosti, s obzirom na to da su članovi njene porodice različitih verskih opredeljenja.

Pevačica je pravoslavne veroispovesti, njen brat je musliman, dok je snaja budistkinja.

- Vaskrs ću provesti kao i svake godine u krugu svoje porodice. Spremam sve ono što i većina našeg naroda priprema za ovaj praznik - rekla je Mina Kostić i dodala da se kod njih oduvek poštuju sve vere, te da jedni drugima redovno čestitaju sve praznike.

