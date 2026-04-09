Pevačica grupe "Zana", Jelena Živanović, gostovala je u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom ispričala zanimljivu anegdotu.

Pre dve decenije sarađivala je sa koleginicom Minom Kostić, sa kojom ima duet "Da li me vara sa tobom". Pesma je tada ostvarila veliki uspeh, ali i stvorila nesuglasice sa njenim kolegom iz benda, Žikom.

Jelena je otkrila da je pokojna Marina Tucaković pokrenula ideju o duetu.

- Marina je to osmislila, a ja sam odmah pristala, misleći da je to prirodna stvar, jer je Marina uvek imala podršku od Žike, kao i mi od nje - objasnila je Jelena. Međutim, odluka da ne obavesti Žiku o projektu izazvala je neočekivanu reakciju.

- Prosto sam pristala, Marina Tucaković me zvala, Mina je pravila svoj prvi album i nekako je ona iskombinovala nas dve, kako, zašto, Marina samo zna. Pristala sam bez da kažem Žiki misleći, pa to je Marina, kakve to veze ima. Maki je to uvek, Žika ju je podržavao kao i ona nas. Kada je Žika čuo... "Ti si pristala!" To je Marinin mozak, ono što ona vidi, a mi ne - ispričala je Jelena iskreno.

Potom je priznala da Žiki nije bilo pravo što je oduka doneta bez njegovog znanja. Ipak, pesma je postala veliki hit, što je na kraju ublažilo nesuglasice.

Posvađali se u studiju

Jelena i Žika u braku su godinama, a sada su otkrili kako funkcionišu i kada je posao u pitanju.

- Posvađamo se u studiju, navikli su se na to. Prvo smo mislili gotovo je i da ide razvod, a onda ja dođem i kažem dobro bre, nemoj da se pakuješ. Sedi tu rešavaj sada ćemo mi to da završimo časkom. Bitna je saradnja i kritika, i ko bude uporniji i pravedniji taj će da pobedi.

BONUS VIDEO: