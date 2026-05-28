U Beogradu se tokom protekle noći dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su na Vidikovcu četiri osobe lakše povređene, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 22.38 sati na Vidikovačkom vencu, a četiri povređene osobe su prevezene na Vojno-medicinsku akademiju.

Hitna pomoć imala je tokom noći 99 intervencija, od kojih je 23 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, a na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba i zbog padova.