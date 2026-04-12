Marija Šerifović na Baliju provodi Uskrs sa porodicom, a slavlju se pridružila i Jovana Pajić, te su praznične slike završile na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu, pevačica je objavila i sliku sa praznične trpeze, na kojoj je bilo svega.

Osim toga, Marija je iskoristila priliku da napravi i selfi sa sinom Mariom, te je imala i posebnu posvetu.

- Hristos Vaskrse! Neka nam ovaj dan vrati veru u jednostavne stvari, u mir. U snagu tišine i to da uvek možemo krenuti iz početka. Živ bio sine moj - poručila je Šerifovićeva, a na slici se vidi i kako mali Mario drži uskršnje jaje, dok je Pajićeva fotkom iz kafića takođe čestitala praznik.

Otišla na zaslužen odmor

Podsetimo, Marija Šerifović spakovala je kofere i otišla na zasluženi odmor, na egzotični Bali, odakle se oglasila snimkom i porukom koja je duboko dirnula njene mnogobrojne pratioce.

- Ne volim da delim privatne snimke. Međutim, ovaj je poseban - započela je Marija svoju emotivnu objavu na Instagramu, pa dodala:

- Postoje trenuci koji ne pripadaju javnosti, već duši, ali ovaj sam osetila da treba da podelim. Ovde na Baliju, među ljudima koje nisam poznavala, ponovo i bez najave se desio susret. Susret sa samom sobom.

Možda sam baš tada prvi put jasno osetila da je došao trenutak da sebi kažem ne. Ne svemu što me udaljava od mene, ne svemu što preskače moje potrebe, moje granice i moje biće - zaključila je Marija.

