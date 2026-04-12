Harmonikaš Aleksandar Sofronijević je kao i svake godine sa pravoslavnim vernicima Vaskrs dočekao u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Nakon što je prisustvovao ponoćnoj liturgiji Sofra se pomolio, a zatim i pričestio. Svečanoj službi prisustvovao je veliki broj vernika, ali i poznatih javnih ličnosti.

Inače, Sofra je istog dana iz porodilišta izveo suprugu Kosanu i ćerku Taru.

"Plakao sam kada sam saznao za trudnoću"

Sofronijević je nakon saznanja da će postati otac govorio o momentu kada je saznao najlepše vesti.

- To je neverovatan trenutak, mnogo se volimo, jedva čekamo da postanemo roditelji, blagosloveni smo, presrećni smo, to je trenutak koji ćemo pamtiti ceo život. Kad smo čuli prve otkucaje srca, bili smo na odmoru u Hrvatskoj, ja nisam mogao da verujem, kao da me je Bog dodirnuo i pomazio po glavi. Suzu sam pustio, neverovatan trenutak, najveći blagoslov i ja jedva čekam da postanem otac.

