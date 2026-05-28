Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš najavio je ozbiljne reforme unutar sistema UN koje će uključiti smanjenje i ukidanje visokih rukovodećih funkcija, kao i dodatne mere štednje zbog sve teže finansijske situacije u organizaciji.

Govoreći pred Generalnom skupštinom UN u Njujorku, Gutereš je poručio da organizacija više nema prostora za odlaganje promena i da će naredne godine doneti teške odluke.

– Istinska reforma zahteva teške odluke. Ovo nije vreme za samozadovoljstvo, lične interese ili odugovlačenje – rekao je Gutereš.

Kako prenosi Rojters, reforme će biti sprovedene kroz program „UN80“, koji podrazumeva smanjenje troškova, rezanje birokratije i racionalizaciju rada institucija Ujedinjenih nacija.

Jedan od prvih koraka već je napravljen kroz premeštanje više od 2.000 radnih mesta iz skupih gradova poput Njujorka i Ženeve u centre sa nižim troškovima.

Gutereš je najavio da će budžet za 2026. godinu uključiti dodatno smanjenje hijerarhijskih nivoa i početak ukidanja viših funkcija, dok će proces biti nastavljen i tokom 2028. godine.

Iako detalji još nisu objavljeni, prema budžetskim dokumentima UN najveći deo planiranih rezova trebalo bi da pogodi upravo vrh organizacije, gde su se tokom prethodnih decenija nagomilale brojne visoke funkcije.

Rojters navodi da su mnoge od tih pozicija godinama bile povezivane sa velikim svetskim silama koje ih smatraju simbolom prestiža i političkog uticaja.

Gutereš je upozorio da birokratska inertnost ozbiljno usporava reforme i pozvao države članice da podrže spajanje ili ukidanje pojedinih agencija UN.

Finansijska kriza unutar Ujedinjenih nacija dodatno je pojačana ogromnim dugovanjima država članica, među kojima su najveća dugovanja Sjedinjenih Američkih Država.

Prema podacima UN, SAD duguju organizaciji oko četiri milijarde dolara, dok Vašington istovremeno najavljuje povlačenje iz pojedinih tela Ujedinjenih nacija i traži efikasniju organizaciju fokusiranu na pitanja mira i bezbednosti.

Podršku reformama dao je i kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, koji je ocenio da unutar sistema UN postoji previše preklapanja institucija i mandata.

– Resursi moraju da se koriste racionalnije, a efikasnost mora da bude prioritet – poručio je Vang Ji.

Guterešu mandat na čelu Ujedinjenih nacija ističe krajem 2026. godine, a mnogi ovu reformu vide kao njegov pokušaj da ostavi snažan trag u organizaciji koja se poslednjih godina suočava sa sve većim političkim i finansijskim pritiscima.