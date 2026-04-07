Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana danas su postali roditelji, a harmonikaš se oglasio i nije mogao da sakrije sreću.

Kako je otkrio, naslednici su dali ime Tara, a nakon porođaja i mama i beba se osećaju odlično.

- Hvala vam na lepim željama. Sve je super, beba je prelepa, mama odlična, dobila je ocenu 10. Ime smo zajedno odabrali - poručio je Aleksandar.

"Plakao sam kada sam saznao za trudnoću"

Sofronijević je nakon saznanja da će postati otac govorio o momentu kada je saznao najlepše vesti.

- To je neverovatan trenutak, mnogo se volimo, jedva čekamo da postanemo roditelji, blagosloveni smo, presrećni smo, to je trenutak koji ćemo pamtiti ceo život. Kad smo čuli prve otkucaje srca, bili smo na odmoru u Hrvatskoj, ja nisam mogao da verujem, kao da me je Bog dodirnuo i pomazio po glavi. Suzu sam pustio, neverovatan trenutak, najveći blagoslov i ja jedva čekam da postanem otac.

