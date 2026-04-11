Aleksandar Sofronijević je danas izveo suprugu i novorođenu bebu iz porodilišta, a sreću i ponos nije mogao da sakrije sa lica.

Nasmejan i vidno uzbuđen, Sofronijević je strpljivo pozirao pred medijima, dok je njegova izabranica držala bebu u naručju.

Među prvima koji su se pojavili da čestitaju i podele radost bila je i Vesna Milanović, sa kojom je nedugo zatim muzičar objavio fotografiju iz automobila. Upravo njen dolazak izazvao je posebnu pažnju javnosti, budući da nije reč o slučajnoj osobi u njihovim životima.

Kako je Sofronijević ranije otkrio, upravo je Vesna ta koja je odigrala ključnu ulogu u njegovoj ljubavnoj priči. Zapravo je ona bila ta koja je upoznala njega i njegovu suprugu i na neki način “kumovala” njihovom odnosu.

Zato ne čudi što je baš ona bila među prvima uz par u jednom od najvažnijih trenutaka njihovog života.

Emocije su bile na vrhuncu, čestitke su stizale sa svih strana, a ponosni otac nije krio koliko mu znači podrška najbližih ljudi.

Aca o upoznavanju sa Kosanom

- Vesna Milanović, naša zajednička prijateljica, stalno je gurala priču: "Morate da se upoznate", a mi oboje: "Ma daj, nema šanse". Međutim, ona nije odustajala. Jednog dana me je pozvala na video poziv: "E, vidi ko mi je tu!" I eto... Kosana. Pocrveneo sam, rekao: "Ćao" i tu je sve počelo. Zapratio sam je na Instagramu i to je to - ispričao je Sofronijević kroz osmeh.

Sudbina je, ipak, imala druge planove. Nakon tog slučajnog video poziva, došao je i spontani susret ispred teretane.

- Parkirao sam auto i nešto se zezalo sa šrafom, produžim, zatvaram auto, kad ona izlazi. Pitao sam je: "Beše Vesnina drugarica?" Kada mi je rekla: "Beše" i tu je sve krenulo - prisetio se harmonikaš ranije za domaće medije.

