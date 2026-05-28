Cepanje Srbije, stvaranje tzv. Kosova i formiranje vojne baze Bondstil su suština NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, naglasio je svetski poznati politički analitičar i ekonomista Džefri Saks tokom svog gostovanja u podkastu Takera Karlsona 2024. godine.

Saks je istakao da je 78-dnevno granatiranje Beograda bila neviđena i apsolutno loša odluka. Balkan je bio strateški važan za SAD tokom 1990-ih, zbog čega je bilo neophodno imati sopstvene brojke u jugoistočnoj Evropi, rekao je Saks.

Naglasio je da je Srbija bombardovana i razorena zbog NATO baze Bondstil i profita američkog vojno-industrijskog kompleksa.

Kako je naglasio, nakon „pobede u Hladnom ratu“, Sjedinjene Države više nisu želele da pregovaraju već su delovale jednostrano, obećavajući jedno, a radeći sasvim drugo.

„Ignorisali su interese druge strane, ponašajući se kao svetski policajac“, rekao je Saks o američkoj administraciji tokom 1990-ih, pominjući u tom kontekstu NATO bombardovanje Jugoslavije.

„Baš kao i u pregovorima sa Rusijom o neširenju NATO-a na istok, nastavili su da preduzimaju jednostrane akcije. Tako smo 1999. godine bombardovali Beograd 78 dana, što je bez presedana. To je bila apsolutno loša odluka. Bombardovali smo evropsku prestonicu 78 dana“, naglasio je američki ekonomista.

Podela Srbije, stvaranje Kosova i izgradnja Bondstila

Kada je Karlson pitao šta je suština bombardovanja i koji su razlozi za takvu odluku sa ove distance, Saks je rekao da je cilj bio cepanje Srbije i otvaranje najveće NATO baze u jugoistočnoj Evropi.

„Dakle, poenta je bila da se podeli Srbija i stvori nova država, Kosovo, gde imamo najveću vojnu bazu NATO-a u jugoistočnoj Evropi – Bondstil“, istakao je Saks.

Takođe je naglasio da je u dokumentu „Obnova američke odbrane“ iz 2000. godine podvučeno da je Balkan novo strateško područje za SAD.

„Stoga smo morali da premestimo velike trupe na Balkan jer je njihova ideja bila igra rizika, a ne samo potreba za dobrim odnosima ili mirom. U takvom aranžmanu, potrebne su vam vaše figure na tabli“, ocenio je Saks.

Amerika je zemlja večnog rata, a nisu voleli Srbiju devedesetih godina

On je naglasio da je takva doktrina podrazumevala formiranje vojnih baza i istureno pozicioniranje vojske gde god je to moguće u svetu, uključujući i jugoistočnu Evropu.

„Ni oni (u Beloj kući) nisu voleli Srbiju, a bila je blizu Rusije. Pošto su sebe smatrali jedinom supersilom, radili su šta su hteli. Tako su podelili zemlju (Srbiju), što sada tvrde da se nigde ne sme raditi. Znate, kada kažu – bez promena granica. Razbili smo Srbiju i našom deklaracijom osnovali novu državu Kosovo. I tako smo onda stvorili ogromnu NATO bazu“, ponovio je analitičar.

Na pitanje da li to znači da NATO bombardovanje nije izvršeno da bi se „spasilo ugnjetavano muslimansko stanovništvo“, Saks je rekao da se zapravo radilo o spasavanju vojno-industrijskog kompleksa, izgradnji „Bondstila“, ubijanju velikog broja ljudi i uništavanju gradova.

„Zauzeli su dobru lokaciju za bazu u jugoistočnoj Evropi. Mnogo tužnih i destruktivnih stvari, ali tako je. Mi smo zemlja večnog rata. Ne osvrćemo se“, zaključio je Saks.