Bivši maneken Marino Milićević (33) osuđen je na 22 godine zatvora zbog pokušaja ubistva policajca. On je poznato po spotu Sandre Afrike za pesmu "Dijabole" u kojoj se proslavio, ali je glumio i u spotu Severine.

Prema presudi, Milićević je u julu prošle godine u Policijskoj upravi u Splitu policajca nožem izbo 13 puta u predelu glave, vrata, tela i ruku.

Nakon napada Marino Milićević je uzeo košulju i pokušao da pobegne, ali su ga zaustavila četvorica policajaca interventne jedinice, jedva ga savladavši.

Utvrđeno je da je bio pod uticajem nedozvoljenih supstanci, a prema sopstvenom priznanju, godinama je konzumirao alkohol i narkotike. Sud mu je izrekao i meru lečenja zavisnosti od alkohola i droge, kao i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, prenosi "Avaz".

Tokom suđenja Milićević je priznao delo, koje je su snimile i kamere. Obrazlažući presudu sudija je kao olakšavajuću okolnost navela je smanjenu uračunljivost i činjenicu da je policajac preživeo napad.



- Pitali ste ga za cigaretu, a zatim ga podmuklo napali nožem. Niste prestali ni nakon što ste ga onesposobili, već ste se vratili i nastavili još brutalniji napad. Postupali ste s direktnom namerom, a ta podmuklost i bezosećajnost najviše su uticale na visinu kazne. Ovo je jedina primerena kazna. Mora biti poslata jasna poruka da nema tolerancije na napad na službeno lice - kazala je Budimlićeva.

BONUS VIDEO: