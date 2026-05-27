Za Alo! kaže da je na poklonjenje čekao 8 i po sati.

-Vredeo je svaki minut i svaki sat. Osećao sam malo umor, ali sam znao da će trud biti isplativ - kaže on za Alo!.

Dodaje da je vladalo zajedništvo u redu i da se lepo osećao dok je čekao zajedno sa porodicom i poznanicima.

- Specijalno smo zbog ovoga došli i možda navratimo ponovo - dodao je.

Podsetimo, Pojas presvete Bogorodice će na molbu patrijarha srpskog Porfirija ostati u Hramu Svetog Save u Beogradu do 1. juna zbog velikog interesovanja vernika koji već danima u nepreglednim kolonama dolaze da vide svetinju.

Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Svetinja je proneta zatim beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije da bi zatim bila izložena u Hramu Svetog Save na Vračaru.

"Velika je svetinja u pitanju!" Čeka se od pola 5 ujutru da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice

"Vlada duh zajedništva, svi smo se sprijateljili" Vernici od zore čekaju da se poklone pred Pojasom Presvete Bogorodice: Ne pada nam teško (VIDEO)

"Ne pada nam teško, svi živimo za ovo!" Građanka od pet ujutru čeka da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, redovi su kilometarski

